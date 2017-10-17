 Komutan Dirar – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Komutan Dirar

    Komutan Dirar

    Faslı futbolcu, Yeni Malatya maçıyla süper dönüş yaptı. Müthiş istatistiklere imza atarken, adete F.Bahçe’nin komutanı gibiydi

    Tolga Ciğerci'nin Galatasaray'da yaptığı görevin bir benzerini Fenerbahçe'de Nabil Dirar üstlenmeye başladı. Sakatlığı nedeniyle oynamadığı iki maç aranın ardından Yeni Malatya karşılaşmasında sahalara dönen ve sağ iç gibi oynayan Faslı yıldız, ilk golün asistini yaptı. 4 kilit pas verip, 7 orta gerçekleştirdi; ayrıca yüzde 88.2 başarıyla pas yapıp 11 ikili mücadele kazandı. , 6 kezle maçın en fazla başarılı çalım atan, 99 ile en fazla topla buluşan ve 4 kez ile en fazla şut pası atan ismi oldu.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:26
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