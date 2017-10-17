Kaleye Volkan geçsin!

Derbide kaleyi kimin koruyacağı yine tartışma konusu... Aykut Kocaman 1 numarada son 4 haftadır tercihini Kameni'den yana kullanıyor. Kamerunlu eldiven de oynadığı maçlarda bariz bir hata yapmadı. Ancak sarı-lacivertli taraftarlar, derbide psikolojik faktörlerin ön planda olduğunu belirterek, kaleye Volkan'ın geçmesi gerektiğini savunuyor.



RAKİP DE ÇEKİNİYOR

Volkan'ın hem sarı-kırmızılı taraftarlar hem de oyuncular üstünde psikolojik üstünlüğü bulunduğunu, bunun da avantaj olacağı vurgulanıyor. G.Saray Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin'in, "Volkan'ın oynamasını istemem çünkü taraftarımız onunla uğraşıyor" sözleri de bu yorumu doğruluyor.