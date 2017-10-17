Kaleye Volkan geçsin!
RAKİP DE ÇEKİNİYOR
Volkan'ın hem sarı-kırmızılı taraftarlar hem de oyuncular üstünde psikolojik üstünlüğü bulunduğunu, bunun da avantaj olacağı vurgulanıyor. G.Saray Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin'in, "Volkan'ın oynamasını istemem çünkü taraftarımız onunla uğraşıyor" sözleri de bu yorumu doğruluyor.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 23:51
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Derbi biletleri satışa çıkıyor
Toplam 8
Yorum
gs bu biletler 400 800 arasıysa o futbolcuların feneri parçalaması lazım berabere kalmaları bile o paraları veren seyirciye ayıptır
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Ersun Yanal mahkemeye gidiyor!
Toplam 20
Yorum
luc4s hucum futbolu ne? orta saha yumsak.senin defansin yok gol atamayinca yiyorsun GS ya bak Fernendo Ndiaye boyle oyuncular defansi rahatlatir.
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Kocaman'dan Galatasaray açıklaması!
Toplam 23
Yorum
luc4s istediyin oyun bumu? bunu ancak mahalle takimlarina yaparsin.GS laa boyle oyun olacagini sanmiyorum.adamalar topu verseler oynarsin.ISTIFA!
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