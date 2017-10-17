İşte F.Bahçe'yi derbiye motive eden durum

Teknik direktör Aykut Kocaman, Galatasaray'ın özellikle kendi sahasında hızlı oyununu durdurup oyunu kendi lehine çevirmenin planlarını yapıyor. Bu düşünce doğrultusunda kalabalık bir orta saha planı ile sahaya çıkacak Fenerbahçe, Galatasaray'ın hızlı pas trafiğini keserek kalesinde yaşanabilecek tehlikelerin önünü kesecek. Geçtiğimiz hafta Evkur Yeni Malatyaspor karşısında cezalarını dolduran Alper Potuk ve Skrtel'in tekrar takıma dönecek olmaları Aykut Kocaman'ın elini kadro yapılanmasında daha da güçlendiriyor.



İLK YENİLGİYİ TATTIRMAK İSTİYOR

Galatasaray'ın ligin tek namağlup takımı olması sebebiyle derbiye ayrı bir motive olan Sarı Lacivertli futbolcular, Galatasaray'dan alınacak 3 puanın değerini farklı olacağı düşüncesine sahipler. Daha öce sahasında Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe başka büyük bir derbi olan Galatasaray maçını kazanacak gücü ve motivasyonu kendilerinde görüyorlar.



Hafta içi sosyal medya hesabından geçen sene Galatasaray deplasmanında attığı golden sonraki sevincin fotoğrafını yayınlayan Josef de Souza derbi için taraftarlarına umut dağıttı. Daha önce Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'ı üç kez mağlup eden Fenerbahçe dördüncü zaferi tatmak isitiyor. Sarı Lacivertlilerin Türk Telekom Stadı'nda geçmişte aldığı galibiyetler şu şeklilde:



18.03.2011 Galatasaray : 1 - Fenerbahçe : 2

22.04.2012 Galatasaray : 1 - Fenerbahçe : 2

23.04.2017 Galatasaray : 0 - Fenerbahçe : 1