Herkes Ozan'ı konuşuyor ama...

Karşılaşmanın 71. dakikasında Valbuena'nın yerine oyunda dahil olan Hollandalı yıldızın görüntüsü şok etkisi yarattı.

Janssen'in forması ile yüzündeki teri sildiği sırada özellikle bel bölgesindeki yağlanma gözlerden kaçmadı. Hollandalı futbolcu, fazla kiloları ile yoğun eleştiri alan Ozan Tufan'dan sonra kilo konusunda dikkatleri üzerine çeken bir diğer isim oldu.