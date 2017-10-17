 Herkes Ozan'ı konuşuyor ama... – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Herkes Ozan'ı konuşuyor ama...

    Herkes Ozan'ı konuşuyor ama...

    Fenerbahçe'nin Tottenham'dan transfer ettiği Vincent Janssen, Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan maça yedek kulübesinde başladı.

    Karşılaşmanın 71. dakikasında Valbuena'nın yerine oyunda dahil olan Hollandalı yıldızın görüntüsü şok etkisi yarattı.

    Janssen'in forması ile yüzündeki teri sildiği sırada özellikle bel bölgesindeki yağlanma gözlerden kaçmadı. Hollandalı futbolcu, fazla kiloları ile yoğun eleştiri alan Ozan Tufan'dan sonra kilo konusunda dikkatleri üzerine çeken bir diğer isim oldu.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:50
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