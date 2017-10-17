Herkes Ozan'ı konuşuyor ama...
Fenerbahçe'nin Tottenham'dan transfer ettiği Vincent Janssen, Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan maça yedek kulübesinde başladı.
Karşılaşmanın 71. dakikasında Valbuena'nın yerine oyunda dahil olan Hollandalı yıldızın görüntüsü şok etkisi yarattı.
Janssen'in forması ile yüzündeki teri sildiği sırada özellikle bel bölgesindeki yağlanma gözlerden kaçmadı. Hollandalı futbolcu, fazla kiloları ile yoğun eleştiri alan Ozan Tufan'dan sonra kilo konusunda dikkatleri üzerine çeken bir diğer isim oldu.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 13:50
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 91
Yorum
hakan Oynamadan nasıl maç nasıl kazanılır hocaları da iyi biliyor hep gerginlik hep gerginlikAli Palabıyıkı da maça ayarlayabilirlerse sonuç bell
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Herkes Ozan'ı konuşuyor ama...
Toplam 1
Yorum
ali Bu takımın iyi çalışmadığını gösterir
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Ustalık devri
Toplam 13
Yorum
Aslan başı dik yürür Aşağıdaki yorumlarn çoğunu hakszlık olarak buluyorm belli bir çaba,emek var Tudor ne yapmasnı gerektiğni öğrenmş durumda brakn grevini yapsn
Herkes Ozan'ı konuşuyor ama... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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