 Fenerbahçe'de yeniler taraftara emanet – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe'de yeniler taraftara emanet

    Fenerbahçe'de yeniler taraftara emanet

    Fenerbahçe, Pazar günü oynanacak maçı için üst seviyede alarm verirken, yeni oyuncular için ilginç bir konsantrasyon metodu geliştirdi.

    Sarı-lacivertli kadrodaki eski oyuncular, Isla, Soldado, Neto, Dirar, Janssen, Valbuena gibi yıldızlara Galatasaray derbilerinin önemini anlatırlarken, taraftar gruplarının da sosyal medya kanalıyla bu isimlere mesaj yağdırdıkları ortaya çıktı.

    Fenerbahçe'nin yeni yıldızlarına sosyal medya aracılığıyla hergün Galatasaray derbileriyle ilgili örnekler yollayan ve özellikle Kadıköy'deki seriyi hatırlatan taraftarların, görüntüler eşliğinde konsantrasyona yardımcı oldukları öğrenildi. Sarı-lacivertli taraftarların bu organizasyonu yüzünden, yeni yıldızların pazar günkü randevuyu iple çektikleri de bildirildi.

    Bu arada orta saha düzeninde sıkıntı yaratan Mehmet Ekici'nin, tam iyileşmeden oynamak istemesi yüzünden yeniden ve aynı yerden sakatlandığı bildirildi. Kulüp sağlık ekibinin Ekici'yi bu konuda uyardığı, ancak çok uzun süre sahalardan uzak kalması nedeniyle oynamakta acele ettiği öğrenildi. Yıldız futbolcunun adale zayıflığını atlamadığı için eski rahatsızlığının tekrarladığı ifade edildi.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'de yeniler taraftara emanet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.