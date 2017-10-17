Fenerbahçe'de yeniler taraftara emanet
Fenerbahçe, Pazar günü oynanacak derbi maçı için üst seviyede alarm verirken, yeni oyuncular için ilginç bir konsantrasyon metodu geliştirdi.
Sarı-lacivertli kadrodaki eski oyuncular, Isla, Soldado, Neto, Dirar, Janssen, Valbuena gibi yıldızlara Galatasaray derbilerinin önemini anlatırlarken, taraftar gruplarının da sosyal medya kanalıyla bu isimlere mesaj yağdırdıkları ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin yeni yıldızlarına sosyal medya aracılığıyla hergün Galatasaray derbileriyle ilgili örnekler yollayan ve özellikle Kadıköy'deki seriyi hatırlatan taraftarların, görüntüler eşliğinde konsantrasyona yardımcı oldukları öğrenildi. Sarı-lacivertli taraftarların bu organizasyonu yüzünden, yeni yıldızların pazar günkü randevuyu iple çektikleri de bildirildi.
Bu arada orta saha düzeninde sıkıntı yaratan Mehmet Ekici'nin, tam iyileşmeden oynamak istemesi yüzünden yeniden ve aynı yerden sakatlandığı bildirildi. Kulüp sağlık ekibinin Ekici'yi bu konuda uyardığı, ancak çok uzun süre sahalardan uzak kalması nedeniyle oynamakta acele ettiği öğrenildi. Yıldız futbolcunun adale zayıflığını atlamadığı için eski rahatsızlığının tekrarladığı ifade edildi.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 14:03
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Ersun Yanal'ı odadan kovdu!
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Yorum
50.yilda kumeye size yakisan 50.yilda kumeye dusmektir.
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Ersun Yanal'ı odadan kovdu!
Toplam 35
Yorum
Daha bu iyi gunleriniz duseceginiz gunlerde gelecek umarim gecen sene rizeye yaptiginiz basiniza gelerek hemde, nedemisler Alma mazlumun ahini cikar aheste aheste
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Ersun Yanal'ı odadan kovdu!
Toplam 35
Yorum
uefaya gidin uefaya gidin aglayin yine hocamizi kovuyoruz ama o hakki olan parasini istiyor bizde vermiyoruz diyin.Uefeya gitmisken rizeyide anlatin.
Fenerbahçe'de yeniler taraftara emanet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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