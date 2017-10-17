 Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    'de derbi hazırlıkları başladı

    Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

    , Süper Lig'in 9. haftasında 'la oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

    Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi.

    Sarı-lacivertli takım, derbi maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:10
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