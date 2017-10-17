Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'la oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi.
Sarı-lacivertli takım, derbi maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 19:10
-
Monaco-Beşiktaş maçının sonucu ne olur?
Toplam 9
Yorum
muhittin Monaco 2-bjk 3 veya 2-2
-
Fatih Terim'in tazminatında flaş gelişme!
Toplam 12
Yorum
para ŞU TAZMİNAT MEVZU-UNDAKİ SIFIRLARA BAKIN, ALLAH FAKİR FUKARANIN YARDIMCISI OLSUN
-
Fırtına yeni hocasını buldu!
Toplam 22
Yorum
Kemal Keleş Muharrem Usta hoca değiştirerek hatanı örtbas edemezsin, istifa et,Rıza Göreve getirerek TS kulübüne 2 ci ihaneti yapıyorsun istifa et defol
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.