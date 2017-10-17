 Elimden geleni yapacağım – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Elimden geleni yapacağım

    Elimden geleni yapacağım
    Tam 7 ay sonra Yeni Malatyaspor maçında sahalara dönen Jose , çok mutlu olduğunu belirtirken, kendisine destek veren taraftara teşekkür etti. Sahada olduğu sürece Fenerbahçe için elinden geleni yapacağını söyleyen sambacı, Galatasaray derbisi için ise, "Şampiyonluğa oynayan iki takım karşı karşıya gelecek. Kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:26
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