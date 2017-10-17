 Doğan ve Dinçer’in acı günü – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Doğan ve Dinçer’in acı günü

    Doğan ve Dinçer’in acı günü
    F.Bahçe yöneticisi Metin Doğan'ın annesi Mahmure Doğan dün yaşamını yitirdi. Sarı-lacivertlilerin eski basketbolcularından Adnan Dinçer'in eşi ve eski menajerlerden Kemal Dinçer'in annesi Seçkin Dinçer de hayata gözlerini yumdu. İki merhume, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazlarının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:29
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