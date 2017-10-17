Biletler jet hızıyla tükendi

SARI-lacivertli kulüp, Fenerbahçe taraftarı için ayrılan derbi biletlerinin tükendiğini bildirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugünden (dün) itibaren başvuru kabul edilmemektedir. Ayrıca taraftarlarımızın Türk Telekom Stadyumu'na gidiş prosedürüyle ilgili bilgilendirmeler önümüzdeki günlerde resmi kanallarımız aracılığıyla yapılacaktır" denildi.