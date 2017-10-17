 Biletler jet hızıyla tükendi – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Biletler jet hızıyla tükendi

    Biletler jet hızıyla tükendi
    SARI-lacivertli kulüp, Fenerbahçe taraftarı için ayrılan derbi biletlerinin tükendiğini bildirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugünden (dün) itibaren başvuru kabul edilmemektedir. Ayrıca taraftarlarımızın Türk Telekom Stadyumu'na gidiş prosedürüyle ilgili bilgilendirmeler önümüzdeki günlerde resmi kanallarımız aracılığıyla yapılacaktır" denildi.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:28
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