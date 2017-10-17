‘Ben hâlâ kanat oynuyorum’
Hakkında? "Forvet arkasında mı oynasa daha verimli olur yoksa kanatta mı?" tartışmaları yapılan Giuliano'nun Yeni Malatya maçındaki mevkii kafa karıştırdı.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 02:13
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Derbi biletleri satışa çıkıyor
Toplam 8
Yorum
gs bu biletler 400 800 arasıysa o futbolcuların feneri parçalaması lazım berabere kalmaları bile o paraları veren seyirciye ayıptır
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Ersun Yanal mahkemeye gidiyor!
Toplam 20
Yorum
luc4s hucum futbolu ne? orta saha yumsak.senin defansin yok gol atamayinca yiyorsun GS ya bak Fernendo Ndiaye boyle oyuncular defansi rahatlatir.
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Kocaman'dan Galatasaray açıklaması!
Toplam 23
Yorum
luc4s istediyin oyun bumu? bunu ancak mahalle takimlarina yaparsin.GS laa boyle oyun olacagini sanmiyorum.adamalar topu verseler oynarsin.ISTIFA!
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