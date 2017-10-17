‘Ben hâlâ kanat oynuyorum’

Hakkında? "Forvet arkasında mı oynasa daha verimli olur yoksa kanatta mı?" tartışmaları yapılan Giuliano'nun Yeni Malatya maçındaki mevkii kafa karıştırdı.

Yanıtı ise oyuncu kendisi verdi. Sambacı, "Her iki devrede de ben kenarda görev alıyordum. Pozisyon anlamında bir değişiklik olmadı benim için. İlk yarıda baskı yaparken Soldado'ya daha yakındım. O yüzden forvet arkasına biraz yakın gözükmüş olabilirim. Git gide alışıyorum bu pozisyona" ifadelerini kullandı.