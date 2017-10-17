 ‘Ben hâlâ kanat oynuyorum’ – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    ‘Ben hâlâ kanat oynuyorum’

    ‘Ben hâlâ kanat oynuyorum’

    Hakkında? "Forvet arkasında mı oynasa daha verimli olur yoksa kanatta mı?" tartışmaları yapılan 'nun Yeni Malatya maçındaki mevkii kafa karıştırdı.

    Yanıtı ise oyuncu kendisi verdi. Sambacı, "Her iki devrede de ben kenarda görev alıyordum. Pozisyon anlamında bir değişiklik olmadı benim için. İlk yarıda baskı yaparken Soldado'ya daha yakındım. O yüzden forvet arkasına biraz yakın gözükmüş olabilirim. Git gide alışıyorum bu pozisyona" ifadelerini kullandı.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Ben hâlâ kanat oynuyorum’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.