 Alp Rona, F.Bahçe’nin gururu oldu – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Alp Rona, F.Bahçe’nin gururu oldu

    Alp Rona, F.Bahçe’nin gururu oldu
    Yelkende Japonya'da yapılacak 2017-18 Dünya Kupası açılış etkinliğine 40 ülkeden 290'dan fazla yelkenci davet edildi. Dünyanın en elit 55 Laser Sınıfı yelkencisinin davet edildiği yarışlara, ülkemizi temsilen davet edilen tek sporcu Fenerbahçe Doğuş Yelken'in olimpik sporcusu Alp Rona Rodopman oldu. Fenerbahçe Kulübü, ünlü isimlerle yarışacak sporcuya başarı diledi.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:53
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