U21’de birlik beraberlik: 1-1

U21 Ligi'nin 8. haftasında oynanan maçta ise eşitlik vardı. Fenerbahçe U21, Malatya U21 ile 1-1 kaldı. 30'da penaltıdan kaleci Abdulsamed Damlu'nun golüyle geriye düşen F.Bahçe, 45'te penaltıdan Yasin Demirci ile 1 puanı kurtardı.