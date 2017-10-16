 U21’de birlik beraberlik: 1-1 – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    U21’de birlik beraberlik: 1-1

    U21’de birlik beraberlik: 1-1
    U21 Ligi'nin 8. haftasında oynanan maçta ise eşitlik vardı. Fenerbahçe U21, Malatya U21 ile 1-1 kaldı. 30'da penaltıdan kaleci Abdulsamed Damlu'nun golüyle geriye düşen F.Bahçe, 45'te penaltıdan Yasin Demirci ile 1 puanı kurtardı.
    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:18
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