Fenerbahçe maçın ilk 6 dakikasında 3 isabetli şut çekti. Bunlardan 2’sinde top ağlarla buluştu

KANARYA'nın mühtiş maç başlangıcı istatistikler gibi tabelaya da yansıdı. Geçmiş karşılaşmalarda ceza sahasına girmekte sıkıntı çeken sarı-lacivertliler henüz 6. dakikada rakip kaleye 3 şut attı. Bunları 3'ü de isabetli oldu. Ozan Tufan ve Giuliano'nun vuruşlarında meşin yuvarlar ağlarla buluştu. Fenerbahçe, müthiş baskısı ve 'tam isabet' şutlarıyla Malatya'yı kolay aştı.