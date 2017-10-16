 Tam isabet! – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Tam isabet!

    Tam isabet!

    Fenerbahçe maçın ilk 6 dakikasında 3 isabetli şut çekti. Bunlardan 2’sinde top ağlarla buluştu

    KANARYA'nın mühtiş maç başlangıcı istatistikler gibi tabelaya da yansıdı. Geçmiş karşılaşmalarda ceza sahasına girmekte sıkıntı çeken sarı-lacivertliler henüz 6. dakikada rakip kaleye 3 şut attı. Bunları 3'ü de isabetli oldu. Ozan Tufan ve Giuliano'nun vuruşlarında meşin yuvarlar ağlarla buluştu. Fenerbahçe, müthiş baskısı ve 'tam isabet' şutlarıyla Malatya'yı kolay aştı.
    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:16
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