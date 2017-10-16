Tam isabet!
Fenerbahçe maçın ilk 6 dakikasında 3 isabetli şut çekti. Bunlardan 2’sinde top ağlarla buluştu
KANARYA'nın mühtiş maç başlangıcı istatistikler gibi tabelaya da yansıdı. Geçmiş karşılaşmalarda ceza sahasına girmekte sıkıntı çeken sarı-lacivertliler henüz 6. dakikada rakip kaleye 3 şut attı. Bunları 3'ü de isabetli oldu. Ozan Tufan ve Giuliano'nun vuruşlarında meşin yuvarlar ağlarla buluştu. Fenerbahçe, müthiş baskısı ve 'tam isabet' şutlarıyla Malatya'yı kolay aştı.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:16
FOTOMAÇ GÜNDEM
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