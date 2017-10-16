Soldado’dan bir ilk!

Geldiği günden bu yana beklentilerin oldukça altında kalan Soldado, dün yine golle tanışamadı ama başka bir konuda şeytanın bacağını kırdı!

Fenerbahçe formasıyla ligde 6. toplamda 8. maçına çıkan 32 yaşındaki futbolcu bu sezonki ilk isabetli şutunu dün gece çekti. Söz konusu maçlarda toplam 305 dakika sahada kalan oyuncu ilk isabetli şutunu 302. dakikada atabildi. Soldado'nun henüz asisti de bulunmuyor.