Savunma SOS veriyor

Fenerbahçe, derbi öncesi kazanmasına rağmen yine defansında büyük açıklar verdi. Sarıkırmızılıların 5 topu direkten dönerken, Batuhan’ın attığı golde savunma evlere şenlikti

MALATYA karşısında kritik bir galibiyete imza atan F.Bahçe'de savunma hataları gözden kaçmadı. Özellikle ilk yarıda F.Bahçe skoru aldıktan sonra bile Y.Malatya eşitliği sağlayacak kadar pozisyona girdi. Bir pozisyonda 3 topu direkten dönen, yine Aytaç ve Adem'le direğe takılan Malatya, sarı-lacivertlilere korku dolu anlar yaşattı. 2. yarıda da Malatya'nın tek golünü atan Batuhan'ın pozisyonunda F.Bahçe defansı adeta kaos yaşadı. Genç golcü sol çaprazdan ceza sahasına girerken, iki savunmacıyı da yaptığı hareketle birbirine çarpıştırdı ve ağları buldu.



14 MAÇTIR KALE AÇIK

F.BAHÇE'NİN kötü savunma performansı istatistiklere de yansıdı. Bu sezon her maçta gol yiyen Fener, geçen yıl da katıldığında 14 maçtır kalesini gole kapatamıyor. Bu da takımın tarihindeki en uzun gol yeme serisi. Derbi öncesi tek teselli görülebilecek haber ise Akhisar maçında kırmızı gören Martin Skrtel'in cezasının sona ermesi olacak.