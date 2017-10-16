 Ozan'a övgü: Alex'ten sonra... – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Ozan'a övgü: Alex'ten sonra...

    Ozan'a övgü: Alex'ten sonra...

    TRT Spor yorumcusu Mustafa Denizli, Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor karşısında aldığı galibiyeti değerlendirdi. Denizli'nin Ozan Tufan hakkında sözleri gündem oldu.

    Mustafa Denizli, TRT Spor'da Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor mücadelesini yorumladı. Denizli, " Daha önce Fenerbahçe'nin E.Y Malatyaspor karşısında zorlanmayacağını tahmin ediyorum demiştim. Son 3-4 haftadır takımda en etkili isim Ozan. Alex'ten sonra orta sahada en etkili isim Ozan Tufan. Ozan için artı değerde puan, gol atıyor, attırıyor her şeyini ortaya koyuyor. Bireysel olarak değerlendirmek gerekirse Fenerbahçe'de ozan, Giulliano, Valbuena takımın en iyi oyuncuları konumunda. Takımda en vasat Josef oynadı" şeklinde konuştu

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:12
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