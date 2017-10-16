Ozan'a övgü: Alex'ten sonra...
TRT Spor yorumcusu Mustafa Denizli, Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor karşısında aldığı galibiyeti değerlendirdi. Denizli'nin Ozan Tufan hakkında sözleri gündem oldu.
Mustafa Denizli, TRT Spor'da Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor mücadelesini yorumladı. Denizli, " Daha önce Fenerbahçe'nin E.Y Malatyaspor karşısında zorlanmayacağını tahmin ediyorum demiştim. Son 3-4 haftadır takımda en etkili isim Ozan. Alex'ten sonra orta sahada en etkili isim Ozan Tufan. Ozan için artı değerde puan, gol atıyor, attırıyor her şeyini ortaya koyuyor. Bireysel olarak değerlendirmek gerekirse Fenerbahçe'de ozan, Giulliano, Valbuena takımın en iyi oyuncuları konumunda. Takımda en vasat Josef oynadı" şeklinde konuştu
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:12
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Giuliano'dan derbi mesajı
Toplam 3
Yorum
ebn ne oldu korktun mu?
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Tamer Tuna aranıyor
Toplam 5
Yorum
BJKLİ tamer hoca çok yakıştı göztepeye umarım dahada başarılı olur bizde ilhan mansızı getirip futbolculara ondaki ruhu kazandırmalıyız
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Ozan'a övgü: Alex'ten sonra...
Toplam 2
Yorum
oktay Şimdi başladı millet "ozan şöyle oynadı böyle oynadı" aslında 90 dakikanın analizini yaparsan golden başka nerede var buyurun bekliyorum ..işte türk sporseveri insanlar böyle kandırıyor çünkü olaylara tek pencereden bakan yanımız var..hafta sonu M.city-Stoke maçını izlerken K.de bruyne diye bir 8 numara izledim..bana andreas mölleri hatırlattı dikine oynayan derin pas atan nerede duracağını iyi bilen tek top oynayan topsuz oyunu beceren adam gerçekten futbolcu..şimdi ozan ı analiz edelim..oda bir 8 numara..dikine oynamayı beceremiyor çok çalım atıyor risk almıyor ince pas atamıyor nerede duracağını bilmiyor topsuz oyunda nerede ise hiç yok..vs vs peki bu adama övgü neden? çünkü taraftar bunları duymak istiyor..oysa bende taraftarım dünkü maçta benim favorum isla neto dur gerisi vasat ve vasatın altında dır...özellikle sezon ortasında h.ali romanın fernandao nun atıfın özellikle rvp nin gitmesi iyi olur..yoksa bu takım arada sırada böyle maç oynayıp orta sıralarda ligi bitirir..
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