Ozan'a övgü: Alex'ten sonra...

Mustafa Denizli, TRT Spor'da Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor mücadelesini yorumladı. Denizli, " Daha önce Fenerbahçe'nin E.Y Malatyaspor karşısında zorlanmayacağını tahmin ediyorum demiştim. Son 3-4 haftadır takımda en etkili isim Ozan. Alex'ten sonra orta sahada en etkili isim Ozan Tufan. Ozan için artı değerde puan, gol atıyor, attırıyor her şeyini ortaya koyuyor. Bireysel olarak değerlendirmek gerekirse Fenerbahçe'de ozan, Giulliano, Valbuena takımın en iyi oyuncuları konumunda. Takımda en vasat Josef oynadı" şeklinde konuştu