 Ozan Tufan maestro gibi – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Ozan Tufan maestro gibi

    Ozan Tufan maestro gibi
    KANARYA'nın zaman zaman eleştirilen ismi Ozan Tufan dün ilk yarıda oldukça etkili bir performans sergiledi. 22 yaşındaki futbolcu 4. dakikada gol atarken ilk 45 dakikada yüzde 100 pas isabetiyle oynadı.

    BU KEZ AYAKTA ALKIŞ
    FENERBAHÇE taraftarı, Ozan Tufan'ı 1 ay önce ıslıklıyordu. 22 yaşındaki futbolcu pes etmeden çalıştı, sonunda taraftarla barıştı. Dünkü oyunu ayakta alkışlandı.

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:24
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