 Mehmet Topal’a hemşehri morali – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Mehmet Topal’a hemşehri morali

    Mehmet Topal’a hemşehri morali
    Yeni Malatyasporlu taraftarlar karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin Malatyalı futbolcusu Mehmet Topal'ı tribüne çağırdı. Oyuncuya alkışlarla destek verdi. Fenerbahçe tribünleri de kadroda yer almayan Mehmet Ekici ve Alper Potuk'a aynı şekilde tezahüratlarda bulundu. İki futbolcu için uzun süre tempo tutuldu ve moral verildi.
    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:14
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