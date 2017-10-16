Mehmet Topal’a hemşehri morali
Yeni Malatyasporlu taraftarlar karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin Malatyalı futbolcusu Mehmet Topal'ı tribüne çağırdı. Oyuncuya alkışlarla destek verdi. Fenerbahçe tribünleri de kadroda yer almayan Mehmet Ekici ve Alper Potuk'a aynı şekilde tezahüratlarda bulundu. İki futbolcu için uzun süre tempo tutuldu ve moral verildi.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
Mehmet Topal’a hemşehri morali haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.