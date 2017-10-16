Mehmet Ekici’de 2.derece yırtık

FENERBAHÇE'de Yeni Malatyaspor maçı öncesinde büyük bir şok yaşandı. Karşılaşma öncesinde yapılan son çalışmada sakatlanan Mehmet Ekici'nin çekilen MR'ında ikinci derece yırtık tespit edildi. Sezon başında yaşadığı ağır sakatlığın ardından takıma dönen Ekici'nin en az 20 gün sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Tecrübeli futbolcu, haftaya oynanacak Galatasaray derbisinde de forma giyemeyecek.