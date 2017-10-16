 Mehmet Ekici şoku! – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Mehmet Ekici şoku!

    Mehmet Ekici şoku!

    Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı öncesinde büyük bir şok yaşandı.

    Karşılaşma öncesinde yapılan son çalışmada sakatlanan Mehmet Ekici'nin çekilen MR'ında ikinci derece yırtık tespit edildi. Sezon başında yaşadığı ağır sakatlığın ardından takıma dönen Ekici'nin en az 20 gün sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Tecrübeli futbolcu, haftaya oynanacak Galatasaray derbisinde de forma giyemeyecek.
    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:23
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mehmet Ekici şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.