Mehmet Ekici şoku!
Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı öncesinde büyük bir şok yaşandı.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:23
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Kalli’yi yakaladı
Toplam 1
Yorum
özgür gecen seneyi boşverin çok kötü futbolcular çok kötü hoca ve çok kötü futbol şube sorumluları vardı hepsi gitti gs düzeldi
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Niye aslan sevinci yapmadı?
Toplam 5
Yorum
TARAFTAR Ofsayttan gol atınca ne yapacağını şaşırmış komis.
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Aykut Kocaman'dan Galatasaray açıklaması
Toplam 18
Yorum
idris fenerbahçe tarihi hezimete hazırlasın kendini
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