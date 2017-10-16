Kocaman'dan Galatasaray açıklaması!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray ile aralarında suni bir puan farkı olduğunu söyledi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrası gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında Süper Lig'in 9'uncu haftasında 22 Ekim Pazar günü karşılaşacakları ezeli rakipleri Galatasaray hakkında konuşarak; aralarında suni bir puan farkı olduğunu belirtti. Kocaman ayrıca, "Kapasitelerini şimdi göreceğiz. Galatasaray, ligi büyük ihtimalle üstte bitirecek 4 takımla oynayacak. Aynı şekilde giderlerse o zaman saygı duyacağız" dedi.
"PUAN ORTALAMALARI 5-6 HAFTA SONRA KENDİ SEYRİNİ BULACAKTIR "
Sarı-kırmızılı takımı kötüleme gibi bir niyeti olmadığını aktaran Aykut Kocaman, "Normalde puan ortalamaları 5-6 hafta sonra kendi seyrini bulacaktır diye tahmin ediyorum. Esas ikinci yarıda başlayacak her şey. Tabii ki ilk yarı sonunda bizim için kabullenilebilir bir fark olması lazım" diye konuştu.
"OYNADIĞIMIZ HER KARŞILAŞMADA RAKİPLERİMİZE ÜSTÜNLÜK KURMAYI BİLDİK"
Kocaman, oynadıkları her karşılaşmada rakiplerine üstünlük kurmayı başardıklarını söyleyerek, "Bunu sonuca yansıtamadık. Oyun olarak üstünlük kurduk rakiplerimize. Geçen haftaki Akhisar maçı için ise söylenecek bir şey yok" dedi.
Aykut Kocaman 3-1 kazandıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçının büyük bölümünde sahada istediği Fenerbahçe'yi gördüğünü de sözlerine ekledi.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:24
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Trabzon taraftarı Terim'i istemiyor!
Toplam 47
Yorum
Nuri Reşit Akçay bu kadroya hakim olamaz genç altyapıdan oyuncular la devam edilirse olur geldi dayanamadı çünkü rizayi istemiyorum bence terim
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Fenerbahçe’den örnek "iyilik" hareketi
Toplam 1
Yorum
avsar sanki karşısındaki anadolu takımı :D çimmi gardaş bu suni doğal diye ayırıyon :D illaki puan kayıpları olacakda sizde olmayacakmı ;)
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Derbi biletleri satışa çıkıyor
Toplam 4
Yorum
Feneli Galatasaray pazar günü görecek anyayi konyayi
Kocaman'dan Galatasaray açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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