Kadroyu yeniledi

Fenerbahçe Teknik Dirtektörü Aykut Kocaman, Akhisar Belediyespor'a deplasmada 1-0 kaybettikleri maçın ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, kırmızı kart cezalısı Martin Skrtel ile Mehmet Ekici, Mehmet Topal ve Vincent Janssen'in yerlerine, Luis Neto, Nabil Dirar, Josef de Souza ile Roberto Soldado'ya şans verdi.