Josef de Souza'dan Galatasaray'a gönderme
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, derbi haftasında Instagram'dan yaptığı paylaşımla ezeli rakipleri Galatasaray'a göndermede bulundu.
Tüm Türkiye'yi hafta sonu oynanacak derbinin heyecanı şimdiden sardı. Futbolcular ise derbiyle ilgili paylaşımlar yapmaya başladı.
JOSEF'TEN GÖNDERME
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçta golü atan Josef Souza, sevinç görselini Instagram'dan derbi etiketiyle paylaştı ve herkese 'iyi haftalar' dilediğinde bulundu.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:26
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Yanal gitti, rota Terim!
Toplam 27
Yorum
Organik Trabzon lu Bence Fatih hoca diyerleri ne yapacağını bilmiyor Galatasaray şampiyon yapış Avrupa oynatmis Bir hoca usta inşallah yapar doğru bir hamle
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Ersun Yanal mahkemeye gidiyor!
Toplam 4
Yorum
BEŞİKTAŞ beyler öfkenizi anlıyorum fakat ne yazık ki ortada bir sözleşme var ve iki tarafında buna uyması gerekiyor !
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Lider G.Saray'da şok gelişme!
Toplam 4
Yorum
gs sorun yok tolga oynar
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