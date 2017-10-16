 Josef de Souza'dan Galatasaray'a gönderme – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    'dan 'a gönderme

    Josef de Souza'dan Galatasaray'a gönderme

    'nin Brezilyalı yıldızı , derbi haftasında Instagram'dan yaptığı paylaşımla ezeli rakipleri 'a göndermede bulundu.

    Süper Lig'in 9. haftasında ile Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

    Tüm Türkiye'yi hafta sonu oynanacak derbinin heyecanı şimdiden sardı. Futbolcular ise derbiyle ilgili paylaşımlar yapmaya başladı.

    JOSEF'TEN GÖNDERME
    Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçta golü atan Josef Souza, sevinç görselini Instagram'dan derbi etiketiyle paylaştı ve herkese 'iyi haftalar' dilediğinde bulundu.

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:26
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