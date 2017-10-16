Janssen’i kenara aldı
F.bahçe'nin İspanyol santrforu Soldado, 3 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Ligin 4. haftasında Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de görev yapan Soldado, daha sonra formasını Janssen'e kaptırmıştı. Teknik direktör Kocaman, 3 maç sonra Janssen'i yedek kulübesinde oturtarak, Soldado'yı sahaya sürdü.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:40
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