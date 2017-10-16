 Janssen’i kenara aldı – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    ’i kenara aldı

    Janssen’i kenara aldı
    F.bahçe'nin İspanyol santrforu Soldado, 3 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Ligin 4. haftasında Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de görev yapan Soldado, daha sonra formasını 'e kaptırmıştı. Teknik direktör Kocaman, 3 maç sonra Janssen'i yedek kulübesinde oturtarak, Soldado'yı sahaya sürdü.
    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:40
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