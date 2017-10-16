Aykut hoca, "Her zaman sabır gerektiğini söylüyorum; bunu da görüyorsunuz. İşte gerçek Fenerbahçe bu. Daha da iyi olacağız” dedi ve ekledi: 8 puan fark kolay kapanır

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Aykut Kocaman, karşılaşmanın ardından oldukça keyifliydi. Usta çalıştırıcı, futboldan da skordan da çok memnun olduğunu kaydedip "Oyuncularımı kutluyorum. İlk dakikadan itibaren rakibe baskı kurup bunun neticesini aldılar. İyi mücadele ettiler" ifadesini kullandı. Savunma anlamında da iyi işler yaptıklarını dile getiren Kocaman, "Rakibe bir iki pozisyon verdik. Daha farklı da kazanabilirdik. Her zaman sabır gerektiğini söylüyorum; bunu da görüyorsunuz. İşte gerçek Fenerbahçe bu. Daha da iyi olacağız" şeklinde konuştu.



Taraftarlara destek çağrısı

Sarı-lacivertli hoca erken gelen gollerle öz güvenlerinin yükseldiğini sözlerine ekleyerek "Bu olay rakibimizde moral kaybına neden oldu. Fırsatları da iyi kullandık" dedi. 3 puanlı sistemde her şeyin mümkün olduğunu dile getirip G.Saray'la 8 puan farkın önemli olmadığını da belirten Aykut Kocaman, taraftarlara da çağrıda bulunarak bundan sonraki süreçte takıma daha çok destek olmalarını istedi.