 Giuliano'dan dakika 1 gol 1! – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Giuliano'dan dakika 1 gol 1!

    Giuliano'dan dakika 1 gol 1!

    Fenerbahçe'ye geldiği günden beri asıl mevkinde şans tanınmayan Giuliano, dün akşam şov yaptı!

    DIRAR YERİNE GEÇTİ
    Aykut Kocaman, Nabil Dirar'ın sakatlığında sağ kanatta görev verdiği Brezilyalı yıldız oyuncu dün oyun devam ederken ilk golünü attı. Dirar'ın sağ kanata geçmesiyle Kocaman'ın on numara mevkine çektiği Giuliano karşılaşmanın yıldızlarından biri oldu.

    İLK MAÇINDA İLK GOL
    Kendi mevkinde çıktığı ilk maçta Fenerbahçe'nin en etkili hücum silahlarından biri olan 27 yaşındaki oyuncu sarı-lacivertlilerin Yeni Malatyaspor maçını kazanmasında önemli rol oynadı. Karşılaşmanın 6. dakikasında çok şık bir vuruşla topu kalecinin sağından filelere gönderen Giuliano, skoru 2-0'a getirdi. Bu gol Giuliano'nun Fenerbahçe'deki 3. golü olurken, penaltı dışında attığı ilk gol olma özelliği de taşıyordu...

    Fotomaç da bu konuyu daha önce gündeme getirmişti: İşte o haber...

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:45
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