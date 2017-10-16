Formasına kavuştu
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Dirar, 2 maç sonra dün forma giydi. Ligin 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanında sakatlanan Faslı futbolcu, Beşiktaş ve Akhisar Belediyespor maçlarını kaçırmıştı.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:39
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