 Formasına kavuştu – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Formasına kavuştu

    Formasına kavuştu
    Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Dirar, 2 maç sonra dün forma giydi. Ligin 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanında sakatlanan Faslı futbolcu, Beşiktaş ve Akhisar Belediyespor maçlarını kaçırmıştı.
    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:39
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