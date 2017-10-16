Fernandao nihayet

Fernandao uzun bir aradan sonra formasına kavuştu.

Geçtiğimiz sezon yaşadığı ağır sakatlığın ardından uzun zamandır forma giyemeyen Fernandao, sezon başındaki kamp dönemine 17 kilo fazlasıyla geldiği için uzun bir süredir diyet programı uyguluyordu. Milli maç arasındaki performansıyla Aykut Kocaman'ı memnun eden sambacı, 71. dakikada Soldado'nun yerine oyuna girdi. Fernandao tam 7 ay sonra sahalara döndü. En son Fenerbahçe'nin 3-2 kaybettiği Konyaspor maçında forma giymişti. Fernandao, 86'da da gole de çok yaklaştı. kalceiyle karşı karşıla pozisyonda topu yan ağlara yolladı.