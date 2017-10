Fenerbahçe’den örnek "iyilik" hareketi

Son yıllarda Anadolu'ya ağırlık veren ve hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle sosyal ihtiyaçlara cevap veren Fenerbahçe Spor Kulübü yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Türkiye genelinde hayata geçirdiği "81 ile 81 Fenerbahçe Kütüphanesi" projesi kapsamında Çorum'un Düvenci Beldesi Ortaokulu'nda kurulacak kütüphanenin öğrencileri Fenerbahçe Spor Kulübü Kadıköy Şubesi'nin davetlisi olarak İstanbul'a gitti. Çorum Belediyesi ve Çorum Belediyespor'un da destek verdiği organizasyon kapsamında köy çocukları hem ilk kez hem İstanbul'u görme hem de E. Yeni Malatyaspor maçını tribünden izleme fırsatı buldular.Çorumlu öğrenciler ilk olarak Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ni ziyaret etti. Burada Fenerbahçe Spor Kulübü Kadıköy Şube Başkanı Av. İlyas Bulcay ve şube yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan çocuklara önce kompleks hakkında bilgi verildi. Kulüp şube yöneticileri tarafından t-shirt ve atkı hediye edilen öğrenciler daha sonra Fenerbahçe Müzesi ve stadyumu gezdi. Fenerbahçe'nin tarihi hakkında bilgilendirilen öğrenciler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdikleri Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ni beğendiklerini dile getirdiler. Stadyum ziyaretinin ardından Ataşehir'de bulunan bir alışveriş merkezine geçen öğrenciler burada bulunan havuzdaki su gösterisini izledi. Öğrenciler, görsel bir şölene dönüşen su şovunu ilgiyle izledi.Çorumlu öğrencileri İstanbul'da ağırlamaktan mutlu olduklarını dile getiren Fenerbahçe Spor Kulübü Kadıköy Şubesi Başkanı Av. İlyas Bulcay, "Bir Fenerbahçe Günü" adı altında yeni bir projeyi daha hayata geçirdiklerini belirterek, günün müze ve stadyum gezisi, projeye dahil olan kişi ve heyetlere göre tasarlanmış serbest zaman ve akşamında oynanacak müsabakanın tribünden takip edilmesi, şeklinde olduğunu söyledi."Bu ülkenin bir iyilik hareketine çok ihtiyacı var ve biz bunun için sosyal sorumluluk projeleri ile Fenerbahçe adına farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz" diyen Bulcay, "Birbirimizi sevmeye, sevindirmeye birlik ve beraberlik içerisinde olmaya çok ihtiyacımız var. Projelerimizi hayata geçirdikten kısa bir süre sonra Çorum'dan bizimle irtibata geçildi. Yapılan görüşmeler sonucu sizin gibi değerli evlatlarımızı burada misafir etme gibi bir isteğimiz vardı, şimdi buradasınız ve sizinle burada, bir arada bulunmaktan hem ben hem de yönetici arkadaşlarım çok mutlu" ifadelerini kulandı. Fenerbahçe'nin 1907 yılında başlayan tarihinin başarılarla dolu olduğunu vurgulayan Bulcay, "Fenerbahçe, özellikle İstiklal Harbi'nde Anadolu'ya silah taşımak suretiyle milli mücadeleye büyük bir destek verdi. Bu kulüp ülkemizdeki birçok kurum gibi son zamanlarda çeşitli badirelere uğradı. Ona rağmen ayakta durmayı başardı. Bu ülkenin içerisine bazen olumsuzluklarda ekiliyor. İnsanlarımızın her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olması, birbirini sevmesi başarıya ulaşması hep engellenmiştir. Yeni nesil gençlerin, bunun bilincinde olması, daha çok çalışması önemli. Gerek sanat, gerek bilim gerekse de kültür anlamında ülkemizin daha yukarılara yükselmesine ihtiyacı var. Çocukluğunuzu, gençliğinizi yaşayacaksınız, ancak sorumluluklarınızı da unutmayacaksınız. Bu anlamda Fenerbahçe her zaman yanınız da olacak. Bunu her gittiğiniz yerde de anlatın" diye konuştu.Fenerbahçe'nin bir spor kulübü olmasının yanı sıra aynı zamanda bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurgulayan Bulcay, "Kulübümüz Bunu her zaman ve her platformda gösterdi. Bundan sonra da fazlasıyla gösterecek. Sosyal sorumluluk projelerinde daha aktif çalışmalar içinde yer alacağız. Anadolu'nun her köşesinde ülkemiz için doğru olan ne varsa onu büyütmeye çalışacağız. Bu iyilik hareketi burada bitmeyecek. Fenerbahçe olarak "81 ile 81 Fenerbahçe Kütüphanesi" kurma projemiz var. Bunun için Çorum'a da geleceğiz. Ayrıca "1907 Okula 1907 Pota" projesi ile de belirlenen ve ihtiyacı olan okullara pota kurarak Türkiye'de basketbol sporunu sevdirmeye yönelik çalışmalarımız bulunuyor" şeklinde konuştu.Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın ise, Anadolu'nun bir köyündeki çocukların İstanbul'a gelmesine vesile olan kulüp şube yöneticilerine teşekkür ederek, "Türk sporunun en köklü takımlarından olan Fenerbahçe'nin geçmiş yıllarda olduğu gibi bundan sonraki yıllarda da başarılarının devam etmesini diliyorum. Fenerbahçe son yıllarda hayata geçirdiği projelerle örnek çalışmalara imza attı. Anadolu'ya, Anadolu illerine kapılarını açan Fenerbahçe örnek bir çalışmaya imza attı. Sporun sadece şiddetle değil, Fenerbahçe'nin bugün gerçekleştirdiği bu tür güzel organizasyonlarla gündeme gelmesini önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.Su gösterisinin ardından Çorumlu öğrenciler İstanbul Ataşehir Belediyesi'nin misafiri oldu. Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez, misafir öğrencilerle yemekte bir araya geldi. Çorum'dan gelen misafirlerini İstanbul'da görmekten memnun olduğunu belirten Çerkez, geleceğin teminatı olan çocukların en iyi şekilde yetişmeleri için ellerinden gelen her türlü katkıyı sunduklarını ve sunmaya devam edeceklerini söyledi. Çorumlu öğrencilerle tek tek sohbet eden Çerkez, okulları hakkında bilgi aldı. Başkan Yardımcısı Çerkez ile Fenerbahçe Kadıköy Şubesi yöneticileriyle birlikte Sinop ve Çorumlu işadamlarının kurdukları Ataşehir SİYAD Derneği başkanı Cengiz Demirel'i ziyaret eden öğrenciler, daha sonra Efeler Ligi 5. hafta müsabakasında Fenerbahçe Ülker Spor ve Gösteri Merkezi, Metro Enerji Salonu'nda oynanan Fenerbahçe-Halkbank erkek voleybol takımlarının maçını izledi.Fenerbahçe Spor Kulübü Kadıköy Şubesi'nin misafiri olan öğrenciler son olarak dün akşam Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe - E. Yeni Malatyaspor maçını izledi. Hayatlarında ilk kez tribünden Süper Lig maçı izleyen çocuklar maç boyunca attıkları sloganlar ve seslendirdikleri marşlarla Fenerbahçe'ye destek oldular. Gollerde sarı-lacivertli ekibin sevincine ortak olan öğrencilerin yaşadıkları heyecan gözlerden kaçmadı. Daha önce hiç maça gitmediğini dile getiren öğrenciler çok heyecanlı olduklarını belirterek, "İlk defa İstanbul'a gidiyoruz. Daha önce hiç maça gitmedik. Fenerbahçe'yi seviyoruz, çünkü iyilik yapıyor" diyerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ettiler.