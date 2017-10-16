Fenerbahçe'den anında cevap!
Evkur Yeni Malatya karşısında oldukça istekli bir futbol ortaya koyan ve farklı galibiyete ulaşan sarı-lacivertli ekip, pazar akşamı oynanacak zorlu derbiye hazır olduğunu gösterdi.
Milli ara öncesi Akhisar'a yenilerek hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'a patladı: 3-1. Maça fırtına gibi başlayan sarı-lacivertli ekip, arka arkaya pozisyonlar buldu. 3. dakikada Guliano kaleci Ertaç'ı geçemezken hemen ardından ev sahibinin golü geldi. Sağ kanattan Dirar'ın içeri çevirdiği topa arka direkte Ozan Tufan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. Hemen ardından Valbuena'nın ara pasında Guliano'nun ceza sahası içine girip kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. 6 dakikada 2-0 öne geçen sarı-lacivertliler bununla da yetinmeyip 28'de Hasan Ali ile 3-0'a ulaştı.
5 SANİYEDE 4 ŞUT
Maçın 30. dakikasında ilginç bir pozisyon gelişti. Aytaç'ın kullandığı serbest vuruş direkte patladı. Dönen topa önce Diallo ardından da Boutaib vurdu, Kameni ikisini de engelledi. Son olarak Adem şansını denedi ve top bir kez daha direkten oyun alanına döndü. Böylece Malatya 5 saniyede 4 şut çekti ancak golü bulamadı. Konuk ekip tek sayısına ise 68'de Batuhan'ın ayağından erişti. Karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, averajla Beşiktaş'ı geçti ve 5. sıraya yerleşti. Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisine hazır olduğunu ortaya koydu.
5 SANİYEDE 4 ŞUT
Maçın 30. dakikasında ilginç bir pozisyon gelişti. Aytaç'ın kullandığı serbest vuruş direkte patladı. Dönen topa önce Diallo ardından da Boutaib vurdu, Kameni ikisini de engelledi. Son olarak Adem şansını denedi ve top bir kez daha direkten oyun alanına döndü. Böylece Malatya 5 saniyede 4 şut çekti ancak golü bulamadı. Konuk ekip tek sayısına ise 68'de Batuhan'ın ayağından erişti. Karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, averajla Beşiktaş'ı geçti ve 5. sıraya yerleşti. Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisine hazır olduğunu ortaya koydu.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:45
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