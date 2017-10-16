Fenerbahçe şip şak yaptı!

4. dakikada Ozan ile öne geçen sarı-lacivertliler 74 saniye sonra Giuliano ile 2. kez fileleri sarstı

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında ağırladığı Evkur Yeni Malatyaspor engelini aşarken zorlanmadı. Geçtiğimiz maçlarda rakip kaleye gitmekte sıkıntı çeken Kanarya dün ilk düdükle birlikte tüm iştahıyla Yeni Malatya kalesine saldırdı. Dakikalar henüz 4'ü gösterirken Nabil Dirar rakibinden sıyrılıp arka direkteki Ozan Tufan'a muhteşem bir orta kesti, genç yıldız da düzgün kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. Malatya santa yaparak oyunu yeniden başlatırken sarı-lacivertlilerin durmaya niyeti yoktu. İlk golden sadece 74 saniye sonra Mathieu Valbuena topu getirdi, pasını Giuliano'ya aktardı. Brezilyalı yıldız da güzel bir şutla skoru 2-0 yaptı.



KARTAL'I GEÇTİLER

SARI-lacivertliler, Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ne kaybettiği haftada puan cetvelinde rakibinin üzerine çıkma şansını yakalamıştı. Bunun için 2 farka ihtiyaç duyan Fenerbahçe istediği skora sadece 6 dakikada ulaşmış oldu.