Fedakar Hasan Ali
Adalesinden sakat olmasına rağmen ağı kesici iğneyle sahaya çıkan milli futbolcu bir de gol atıp gecenin yıldızlarından oldu; 2 yıl sonra golle tanıştı
FENERBAHÇE'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım, dün gece takımın 3. golünü kaydederken, öz verisiyle de alkış aldı. Milli futbolcu, adalesindeki ağrıları tam olarak geçmemesine rağmen takımını yalnız bırakmadı. İsmail Köybaşı'nın cezalı olması nedeniyle alternatifsiz olan Hasan Ali ağrı kesici iğneyle sahaya çıktı; üstüne bir de gol attı. Tecrübeli oyuncu, bu golle uzun süren suskunluğunu da bitirdi. Sarı-lacivertli sol bek, Fenerbahçe'deki son golünü 21 Kasım 2015'te deplasmanda oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı Mersin İdmanyurdu maçında atmıştı.
Ayrıca mutluluk verici
Hasan Ali, karşılaşma sonrası "Kaptan olarak çıktığım ve gol attığım bir maçı bu skorla kazanmak ayrıca mutluluk verici. Umarım bundan sonraki süreçte de zaferlerimiz devam edecek" açıklamasında bulundu.
Ayrıca mutluluk verici
Hasan Ali, karşılaşma sonrası "Kaptan olarak çıktığım ve gol attığım bir maçı bu skorla kazanmak ayrıca mutluluk verici. Umarım bundan sonraki süreçte de zaferlerimiz devam edecek" açıklamasında bulundu.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:13
FOTOMAÇ GÜNDEM
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