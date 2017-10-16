Burası Kadıköy!

FENERBAHÇE, Ülker Arena'da Beşiktaş'ın ardından Yeni Malatya'yı da yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Tarihi başarılar elde ettiği Kadıköy'de son 5 maçın sadece 1'ini (Beşiktaş) kazanabilen Kanarya, böylece yeni bir seri başlatmış oldu. Sarı- lacivertliler, bu sezon evindeki ilk iki maçında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalmış, Başakşehir'e 3-2 yenilmişti.



140 MAÇTA 10 MAĞLUBİYET

KADIKÖY'DE özellikle derbi maçlarda rakiplerine geçit vermeyen Beşiktaş, Ülker Stadı'nda yaptığı son 76 lig maçında sadece 5 mağlubiyet yaşadı. Son 8 sezonda oynanan 140 lig karşılaşmasında ise 10 kez mağlup oldu. Ancak tribünlerdeki boşluklar Kadıköy'ün eski günlerini arattı