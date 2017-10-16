 Burası Kadıköy! – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Burası Kadıköy!

    Burası Kadıköy!
    FENERBAHÇE, Ülker Arena'da Beşiktaş'ın ardından Yeni Malatya'yı da yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Tarihi başarılar elde ettiği Kadıköy'de son 5 maçın sadece 1'ini (Beşiktaş) kazanabilen Kanarya, böylece yeni bir seri başlatmış oldu. Sarı- lacivertliler, bu sezon evindeki ilk iki maçında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalmış, Başakşehir'e 3-2 yenilmişti.

    140 MAÇTA 10 MAĞLUBİYET
    KADIKÖY'DE özellikle derbi maçlarda rakiplerine geçit vermeyen Beşiktaş, Ülker Stadı'nda yaptığı son 76 lig maçında sadece 5 mağlubiyet yaşadı. Son 8 sezonda oynanan 140 lig karşılaşmasında ise 10 kez mağlup oldu. Ancak tribünlerdeki boşluklar Kadıköy'ün eski günlerini arattı
    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:10
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