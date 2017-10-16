Burası Kadıköy!
FENERBAHÇE, Ülker Arena'da Beşiktaş'ın ardından Yeni Malatya'yı da yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Tarihi başarılar elde ettiği Kadıköy'de son 5 maçın sadece 1'ini (Beşiktaş) kazanabilen Kanarya, böylece yeni bir seri başlatmış oldu. Sarı- lacivertliler, bu sezon evindeki ilk iki maçında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalmış, Başakşehir'e 3-2 yenilmişti.
140 MAÇTA 10 MAĞLUBİYET
KADIKÖY'DE özellikle derbi maçlarda rakiplerine geçit vermeyen Beşiktaş, Ülker Stadı'nda yaptığı son 76 lig maçında sadece 5 mağlubiyet yaşadı. Son 8 sezonda oynanan 140 lig karşılaşmasında ise 10 kez mağlup oldu. Ancak tribünlerdeki boşluklar Kadıköy'ün eski günlerini arattı
140 MAÇTA 10 MAĞLUBİYET
KADIKÖY'DE özellikle derbi maçlarda rakiplerine geçit vermeyen Beşiktaş, Ülker Stadı'nda yaptığı son 76 lig maçında sadece 5 mağlubiyet yaşadı. Son 8 sezonda oynanan 140 lig karşılaşmasında ise 10 kez mağlup oldu. Ancak tribünlerdeki boşluklar Kadıköy'ün eski günlerini arattı
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:10
FOTOMAÇ GÜNDEM
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