Aykut Kocaman'dan Galatasaray açıklaması

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Yeni Malatyaspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu ve 9. haftada oynanacak Galatasaray derbisi ile ilgili ise kazanarak geri döneceklerini söyledi.

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Milli ara dönüşü Sarı Lacivertliler, ilk yarıdaki müthiş oyunu ile mücadeleyi 3-1 kazandı ve rotasını 9. haftada oynanacak Galatasaray derbisine çevirdi.



Mücadelenin ardından önemli açıklamalarda bulunan Sarı Lacivertliler'in teknik direktörü Aykut Kocaman, 9. haftada oynanacak Galatasaray derbisi ile ilgili olarak kazanarak geri döneceklerinden emin olduğunu belirtti.



İşte Kocaman'ın açıklamaları:

"Önümüzdeki hafta oynayacağımız maçın önemini arttırmak için, mutlak ve mutlak kazanmamız gereken bir maçtı. Kuvvetli bir başlangıç oldu. Farkı açma şansları yakaladık. 2. yarının ortalarından itibaren biraz oyundan düştük. Bugünkü hakem, ilk goldeki yanlış olduğunu düşündüğü karardan sonra, skor da farklı olunca, tamamen duygularıyla karar verdi."



'Galatasaray kuvvetli bir takım'

"Galatasaray son derece kuvvetli bir takım. Ezeli rekabetin de ötesinde, kuvvetli bir takım. Ama bizim son derece ihtiyacımız var. Zirve için söylüyorum bunu, bu kadar fark doğru değil. Hedefimiz devreye kadar çevrilebilir bir averajla gidebilmek. Devreden sonra daha farklı olabileceğini düşünüyorum."



'Kazanarak döneceğiz'

Galatasaray bizimle oynayacak, sonra Trabzon ve Başakşehir deplasmanı, sonra Beşiktaş deplasmanı. Puan ortalamasının normale döneceği maçlar gibi gözüküyor. Galatasaray maçına gideceğiz, oynayacağız, kazanma inancını hiçbir zaman kaybetmeden, kazanarak döneceğiz."



'Tudor'a katılıyorum'

"Olması gerekenden 4-5 puan aşağıdayız şu anda. Ligde puan ortalamaları mutlaka düşecektir büyük bir aksilik olmadığı sürece. Bizim kendi ortalamamızı geliştirmemiz lazım.Maç sonuçlarında hakemlerin çok büyük rolünün olduğu gerçek. Tudor da bu şekilde söylediyse, katılıyorum."