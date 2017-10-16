6 golün 3’ü sambacıdan
KANARYA'nın sezon başında Zenit'ten kadrosuna kattığı Giuliano'nun düne kadar 2 golü vardı. Penaltıdan 2 kez fileleri sarsan Brezilyalı yıldız, Malatya karşısında ilk kez akan oyunda golünü attı. Sambacı, Fenerbahçe'nin attığı son 6 golün 3'ünün altına imzasını koydu.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:15
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