1.5 yıllık hasret bitti

FENERBAHÇE, dün akşam kazandığı Yeni Malatyaspor maçında ilk yarıda 3 gol bularak 1.5 yıllık bir hasreti de sona erdirmiş oldu. Sarı-lacivertliler, 2 Mayıs 2015'teki Balıkesirspor maçından sonra ilk kez Kadıköy'de ilk yarıda 3 gol buldu. Sarı Kanaryalar, 2014-2015 sezonunda oynanan Balıkesirspor maçını 4-3 kazanmıştı.