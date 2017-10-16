 1.5 yıllık hasret bitti – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    1.5 yıllık hasret bitti

    1.5 yıllık hasret bitti
    FENERBAHÇE, dün akşam kazandığı Yeni Malatyaspor maçında ilk yarıda 3 gol bularak 1.5 yıllık bir hasreti de sona erdirmiş oldu. Sarı-lacivertliler, 2 Mayıs 2015'teki Balıkesirspor maçından sonra ilk kez Kadıköy'de ilk yarıda 3 gol buldu. Sarı Kanaryalar, 2014-2015 sezonunda oynanan Balıkesirspor maçını 4-3 kazanmıştı.
    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:46
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