 Zorlu randevu – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Zorlu randevu

    Zorlu randevu
    Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2. hafta maçında bugün Anadolu Efes'e konuk olacak. Saat 17.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports3 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Polat Parlak hakem üçlüsü yönetecek
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:39
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