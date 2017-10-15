Yeni başlangıç
Ligde 7 haftada 10 puan yitiren sarı-lacivertliler, milli ara sonrası yeni sayfa açmayı planlıyor. Kocaman ve öğrencileri evinde kazanırsa Beşiktaş’ı yakalayacak. Galibiyet; G.Saray derbisi öncesi de moral olacak
GERİDE kalan dönemde topladığı 11 puanla haftaya 7. sırada giren Kadıköy ekibi, galip gelmesi halinde yarıştaki rakiplerinden Beşiktaş'ı puan cetvelinde yakalayacak. Eski bir Fenerbahçeli olan Erol Bulut yönetimindeki Evkur Yeni Malatyaspor'un ise 8 puanı bulunuyor. Süper Lig'e ilk kez yükselen konuk ekip şimdiye kadar deplasmanda oynadığı 3 karşılaşmadan 1'ini kazanırken, 2'sini kaybetti.
Yeni Malatya ile ligde ilk randevu EVKUR Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe Süper Lig'de ilk kez rakip olacak... Sarı-siyahlılar, Fenerbahçe ile daha önce 2011'de Türkiye Kupası'nda karşılaşırken, evindeki maçı 2-1'lik skorla kazanmıştı. O maçta Kanarya'nın başında yine Aykut Kocaman vardı.
Emre BOL
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:13
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
okan 30
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Tudor neden 11 yabancıyla çıktığını açıkladı
Toplam 9
Yorum
korkmaz gsnin bir suru para verdigi yerli topcunun cop oldugu ortaya cikti. gsnin simdiki savunmaya bak birde yerlilerden olusan onceki savunmaya.
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
İLKER KIRDAR FUTBOLDAN AZBUÇUK ANLAYANLAR OFSAYT OLMADIĞINI NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜRLER
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