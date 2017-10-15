Yeni başlangıç

Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam sahasındaile karşılaşacak. Milli aradan önceki son maçında deplasmanda'a 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanmaktan başka şey düşünmüyor. Teknik direktör Aykut Kocaman, 3 puanın haftaya oynayacakları Galatasaray derbisi için de moral olacağını hatırlattı.kalan dönemde topladığı 11 puanla haftaya 7. sırada giren Kadıköy ekibi, galip gelmesi halinde yarıştaki rakiplerinden'ı puan cetvelinde yakalayacak. Eski bir Fenerbahçeli olan Erol Bulut yönetimindeki Evkur Yeni Malatyaspor'un ise 8 puanı bulunuyor. Süper Lig'e ilk kez yükselen konuk ekip şimdiye kadar deplasmanda oynadığıkarşılaşmadan'ini kazanırken,'sini kaybetti.Yeni Malatya ile ligde ilk randevu