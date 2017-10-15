 Yeni başlangıç – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Yeni başlangıç

    Yeni başlangıç

    Ligde 7 haftada 10 puan yitiren sarı-lacivertliler, milli ara sonrası yeni sayfa açmayı planlıyor. Kocaman ve öğrencileri evinde kazanırsa Beşiktaş’ı yakalayacak. Galibiyet; G.Saray derbisi öncesi de moral olacak

    FENERBAHÇE, Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Milli aradan önceki son maçında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'a 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanmaktan başka şey düşünmüyor. Teknik direktör Aykut Kocaman, 3 puanın haftaya oynayacakları Galatasaray derbisi için de moral olacağını hatırlattı. KARTAL'LA PUANLARI EŞİTLEYECEK
    GERİDE kalan dönemde topladığı 11 puanla haftaya 7. sırada giren Kadıköy ekibi, galip gelmesi halinde yarıştaki rakiplerinden Beşiktaş'ı puan cetvelinde yakalayacak. Eski bir Fenerbahçeli olan Erol Bulut yönetimindeki Evkur Yeni Malatyaspor'un ise 8 puanı bulunuyor. Süper Lig'e ilk kez yükselen konuk ekip şimdiye kadar deplasmanda oynadığı 3 karşılaşmadan 1'ini kazanırken, 2'sini kaybetti.

    Yeni Malatya ile ligde ilk randevu EVKUR Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe Süper Lig'de ilk kez rakip olacak... Sarı-siyahlılar, Fenerbahçe ile daha önce 2011'de Türkiye Kupası'nda karşılaşırken, evindeki maçı 2-1'lik skorla kazanmıştı. O maçta Kanarya'nın başında yine Aykut Kocaman vardı.



    Emre BOL
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:13
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