Spor Toto Süper Lig 8. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor karşısında 3-1'lik galibiyet aldı. Rıdvan Dilmen, maçın ardından mücadeleyi değerlendirdi.



İşte Dilmen'in maç sonu yorumları



Fenerbahçe ilk yarıda çok da iyi oynadı. 2. yarıda golü de yiyince, artık derbiyi yaşamaya başladılar. Fenerbahçe gelecek hafta erken finale gidecek. Galatasaray için değil ama Fenerbahçe için erken final olacak. Deplasmanda çift ön liberoya döner mi, bence dönmez. Kazanmak zorunda olduğu bir maça gidecek Fenerbahçe. Hocanın kafasında

Rıdvan Dilmen'in ilk yarı yorumları

"BÖYLE MAÇLARDA..."



"Yeni Malatyaspor'un 2-0'dan sonra oyuna ortak olabilecek 2 önemli pozisyonu var ama doğru ama antrenörler böyle maçlarda genelde ilk 15-20 dakikaya dikkat edin der. Malatya bu süreci atlatamadı.""OZAN TUFAN KENDİSİNİ GELİŞTİRİYOR"



"Ozan Tufan'ın Gençlerbirliği maçları dahil olmak üzere ikinci direğe koşuları çok güzel ve kendisini gelişitiriyor. Çok müthiş bir coşkuyla iyi başlayan Fenerbahçe, haftayı en azından 8 puan farkla bitirelim diye düşünen takım izledik."



"GOLÜN BAŞLANGICINDA FAUL OLABİLİR"



"Gol başlangıcında faul olduğunu düşünüyorum. İlk yarı itibariyle 3-0 büyük avantaj. Özelllikle sınırda oyuncusu varsa Aykut Kocaman dinlendirme şansı bulacaktır. Malatyaspor şok oldu ve Fenerbahçe güzel goller buldu."



"SOLDADO GOL ATAMASA BİLE..."



"Soldado gol atmasa da o merkezi boşaltarak arkadaşlarına yer açıyor. Tabi ki sadece çapraz koşu değil, gol de atmamalı ama sürpriz oldu açıkçası. Janssen oynar diye düşünüyorum. Soldado da bu yüzden iyi oynamak zorunda diye hissetti kendini. Kimse tabi ki böyle bir 45 dakika beklemiyordu. İlk yarı itibariyle Fenerbahçe ciddi bir avantaj elde etti. Ancak verdikleri pozisyonu göz ardı etmemek lazım."