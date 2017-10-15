 Orucu açacak – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Orucu açacak

    Orucu açacak
    FORVETTE yine Vincent Janssen forma giyecek. Hollanda Milli Takımı ile Belarus ve İsveç'e karşı görev yapan yıldız, fileleri havalandıramamıştı. Akhisar'ı da boş geçen , suskunluğunu bozmaya çalışacak. Vincent'in ligde 2 golü var.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:23
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