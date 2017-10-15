 Nabil Dirar 1 ay sonra – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Nabil 1 ay sonra

    Nabil Dirar 1 ay sonra
    AYTEMİZ Alanyaspor ile 5. haftada deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Nabil , yaklaşık 1 ay sonra yeniden formasına kavuşacak... Faslı oyuncu, cezalı Alper Potuk'un yokluğunda sağ kanatta görev alacak. Fas Milli Takımı'nda da 90 dakika forma giyen Dirar'ın iyi bir performans sergilediği ve sakatlığını tamamen atlattığı belirtildi.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:43
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