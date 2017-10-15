 Mahsum’un peşindeler – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ekim 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Mahsum’un peşindeler

    Mahsum’un peşindeler
    Fenerbahçe'nin U21 takımında forma giyen Mahsum Çapkan oynadığı futbol ile Anadolu takımlarının gözdesi oldu. Orta sahanın sağında görev yapan ve düzenli olarak milli takım forması giyen 18 yaşındaki futbolcu ile Süper Lig takımlarının yanı sıra Altınordu, Boluspor ve Sakaryaspor'un da ilgilendiği öğrenildi. Mahsun geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile U19 takımında 24 maçta 10 gol kaydetti.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:40
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mahsum’un peşindeler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.