Mahsum’un peşindeler

Fenerbahçe'nin U21 takımında forma giyen Mahsum Çapkan oynadığı futbol ile Anadolu takımlarının gözdesi oldu. Orta sahanın sağında görev yapan ve düzenli olarak milli takım forması giyen 18 yaşındaki futbolcu ile Süper Lig takımlarının yanı sıra Altınordu, Boluspor ve Sakaryaspor'un da ilgilendiği öğrenildi. Mahsun geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile U19 takımında 24 maçta 10 gol kaydetti.