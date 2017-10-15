 Kalede Volkan ağır basıyor – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Kalede Volkan ağır basıyor

    Kalede Volkan ağır basıyor
    CARLOS Kameni'nin belindeki ağrılar kalede ibreyi Volkan Demirel'e çevirdi. Kamerunlu file bekçisinin bir haftadır antrenmanlara iğneyle çıktığı bildirildi. Aykut Kocaman'ın bu nedenle Kameni'yi riske etmeyeceği ve bu akşam Volkan'a şans vereceği ifade ediliyor. Ancak az da olsa Kameni'nin de oynama ihtimali bulunuyor.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:04
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