 Isla’ya ‘milli’ terapi – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Isla’ya ‘milli’ terapi

    Isla’ya ‘milli’ terapi
    ŞİLİ'NİN Dünya Kupası'na gidememesi Mauricio 'yı sarstı... Milli duyguları oldukça güçlü olan 29 yaşındaki futbolcunun finallerde yer alamayacakları için büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi. Sürekli Şili basınında çıkan olumsuz haberleri takip eden tecrübeli sağ beki Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazırlamak için teknik heyet yoğun gayret sarf etti.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:19
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