 Hasan Ali’den müjde – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Hasan Ali’den müjde

    Hasan Ali’den müjde
    SAVUNMADA eksikler nedeniyle sıkıntı yaşayan Aykut Kocaman, 'dan gelen müjdeli haberle rahat bir nefes aldı. Adale ağrıları azalan tecrübeli oyuncu dün takımla birlikte çalışırken, cezalı İsmail'in yerine bugün sol bekte yerini alacak. Sağ bekte Isla var. Göbekte ise Skrtel'in yokluğunda Neto ile Roman Neustadter ikilisi görev yapacak.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:18
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