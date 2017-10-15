Giuliano'dan derbi mesajı

Fenerbahçeli Giuliano, Yeni Malatyaspor maçı sonrası derbi sorusunu yanıtladı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Giuliano, Yeni Malatyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.



İşte Giuliano'nun açıklamaları:



En önemlisi bugün galip gelmekti. Özgüven anlamında bizim için önemliydi. Maça iyi giriş yaptık, 2. yarıda üretkenliğimiz düştü.İlk yarıda baskıyı iyi yaptığımız için Soldado'ya daha yakındım, 2. forvet gibi görünmüş olabilirim. Her iki devrede de kenarda görev aldım, pozisyon açısından bir değişiklik olmadı. Pozisyonuma alışmaya başladım. Galatasaray maçı için taraftarlarımızın duygularının nasıl olduğunu biliyoruz. İyi bir görüntüyle istediğimizi almak istiyoruz.