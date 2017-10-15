Fırçayı bastı

Malatya karşısında puan kaybı istemeyen tecrübeli hoca, idmanda sesini yükseltti Top rakipteyken rakibe basmalarını ve hızlı paslarla hücuma çıkmalarını istedi

Malatyaspor karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'de Aykut Kocaman fırtınası esti. Akhisar karşısında alınan mağlubiyeti hatırlatan ve yeni bir kayıp istemeyen Kocaman, dünkü taktik çalışmada oyuncuları maçın havasına sokabilmek için büyük çaba harcadı. Milli ara sonrası rehavetten çekinen Kocaman, her zamanki sakin tavrının aksine bu defa sesini yükseltti.



İstekleri olmayınca idmanı sık sık kesen deneyimli çalıştırıcı, "Top rakipteyken rakip bizim orta sahayı neden bu kadar çabuk geçiyor? Neden temas etmiyorsunuz? Neden basmıyorsunuz? Neden pres yapmıyorsunuz?" diyerek hesap sordu. Özellikle orta sahada üçerli, dörderli baskı isteyen Kocaman, orta saha oyuncularını da es geçmedi. "Topu seri paslarla ileriye taşıyacaksınız. Yan ve geri pas yapmak yasak. Hızlı ve dikine oynanacak" talimatı verdi. Galibiyet dışında bir sonucu kabul etmediğini de kaydeden Aykut Kocaman, "Taraftarımız önünde kazanmaktan başka şansımız yok" ifadesini kullandı.



Geride kalan 7 haftada Fenerbahçe ancak 183 dakika önde oynayabilirken 180 dakika ise yenik durumda kaldı. Kocaman, Malatya karşısında erken bir gol bulup farkı açmayı planlıyor.



Fenerbahçe bu sezon 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alırken 2 kez de yenildi. Bugün Malatya'yı konuk edecek olan sarı-lacivertli ekip 7 haftada kaybettiği 10 puanın 5'ini sahasında yaptı.