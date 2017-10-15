Filede en büyük kim?

Fenerbahçe ile VakıfBank bugün Ankara’da karşı karşıya gelecek

Voleybolda Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası, bugün başkentte sahibini bulacak. TVF Başkent Salonu'nda saat 16.30'da başlayacak maçta, geçen sezon Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ve Kupa Voley'i kazanan Fenerbahçe ile Kupa Voley finalisti Vakıf- Bank karşılaşacak. Zorlu karşılaşmayı TRT Spor naklen ekranlara taşıyacak. Fenerbahçe, Şampiyonlar Kupası'nı 3 kez ile en fazla kazanan takım konumunda bulunuyor. VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA da kupayı 2 kez müzesine götürme başarısı gösterdi.