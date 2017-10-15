 Fener'de 4 eksik – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Fener'de 4 eksik

    Fener'de 4 eksik
    KANARYA'DA kırmızı kart cezalısı olan İsmail Köybaşı, Alper Potuk ve Martin Skrtel'in yanı sıra sakatlığı devam eden Robin van Persie bu akşamki maçta forma giyemeyecek. Evkur Yeni Malatyaspor'da da Rahman Buğra Çağıran kırmızı kart, Issam Chebake ise sarı kart cezalısı.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:21
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