Fenerbahçe'nin Arda planı

geleceği ile ilgili spekülasyonlar devam ederkenbasınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.basınıforma şansı bulmaktazorlananyakın olduğunuyazdı. İddiaya göredevre arasındakapısını çalarakekibineyıllık kiralamateklifi sunacak.kulübünda yıllıkteklif edeceğini veyıllık kiralama teklifiylecebinegireceğini yazdı.hemtaraftarının hem de teknikdirektöristetediğine dair haberler dahaönce kamuoyunu meşguletmiş vegidebileceği yazılıp çizilmişti.ARDA Turan bu sezon ne La Liga'da ne de Şampiyonlar Ligi'nde forma şansı bulamadı. Maç eksikliği milli takımdada kendisini göstermişti.