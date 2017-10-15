Fenerbahçe'nin Arda planı
İspanyol basını çarpıcı bir iddia ortaya attı. Gazeteler F.Baheç’nin devre arasında Barcelona’ya 1.5 yıllık kiralama, Arda’ya da ylıkıl 4 milyon Euro teklif edeceğini yazdı
FENER KAPIYI ÇALACAK
İspanyol basını Barcelona'da forma şansı bulmakta zorlanan Arda Turan'ın Fenerbahçe'ye yakın olduğunu yazdı. İddiaya göre Fenerbahçe, devre arasında Barcelona'nın kapısını çalarak Katalan ekibine 1.5 yıllık kiralama teklifi sunacak. Sarı- Lacivertli kulübün Arda Turan'a da yıllık 4 milyon Euro teklif edeceğini ve 1.5 yıllık kiralama teklifiyle Arda Turan'ın cebine 6 milyon Euro gireceğini yazdı.
TUDOR İSTEMEDİ
Arda Turan'ı hem Galatasaray taraftarının hem de teknik direktör Igor Tudor'un istetediğine dair haberler daha önce kamuoyunu meşgul etmiş ve Arda'nın Fener'e gidebileceği yazılıp çizilmişti.
SİFTAHI YOK
ARDA Turan bu sezon ne La Liga'da ne de Şampiyonlar Ligi'nde forma şansı bulamadı. Maç eksikliği milli takımdada kendisini göstermişti.
Takvim
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:33
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
okan 30
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Tudor neden 11 yabancıyla çıktığını açıkladı
Toplam 9
Yorum
korkmaz gsnin bir suru para verdigi yerli topcunun cop oldugu ortaya cikti. gsnin simdiki savunmaya bak birde yerlilerden olusan onceki savunmaya.
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
İLKER KIRDAR FUTBOLDAN AZBUÇUK ANLAYANLAR OFSAYT OLMADIĞINI NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜRLER
Fenerbahçe'nin Arda planı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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