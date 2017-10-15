 Fenerbahçe'nin Arda planı – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Fenerbahçe'nin Arda planı

    Fenerbahçe'nin Arda planı

    İspanyol basını çarpıcı bir iddia ortaya attı. Gazeteler F.Baheç’nin devre arasında Barcelona’ya 1.5 yıllık kiralama, Arda’ya da ylıkıl 4 milyon Euro teklif edeceğini yazdı

    ARDA Turan'ın geleceği ile ilgili spekülasyonlar devam ederken İspanyol basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

    FENER KAPIYI ÇALACAK
    İspanyol basını Barcelona'da forma şansı bulmakta zorlanan Arda Turan'ın Fenerbahçe'ye yakın olduğunu yazdı. İddiaya göre Fenerbahçe, devre arasında Barcelona'nın kapısını çalarak Katalan ekibine 1.5 yıllık kiralama teklifi sunacak. Sarı- Lacivertli kulübün Arda Turan'a da yıllık 4 milyon Euro teklif edeceğini ve 1.5 yıllık kiralama teklifiyle Arda Turan'ın cebine 6 milyon Euro gireceğini yazdı.



    TUDOR İSTEMEDİ
    Arda Turan'ı hem Galatasaray taraftarının hem de teknik direktör Igor Tudor'un istetediğine dair haberler daha önce kamuoyunu meşgul etmiş ve Arda'nın Fener'e gidebileceği yazılıp çizilmişti.

    SİFTAHI YOK
    ARDA Turan bu sezon ne La Liga'da ne de Şampiyonlar Ligi'nde forma şansı bulamadı. Maç eksikliği milli takımdada kendisini göstermişti.

    Takvim
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:33
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